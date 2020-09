Actualitzada 12/09/2020 a les 06:26

El ministeri de Cultura i Esports organitzarà un any més diverses activitats per celebrar les Jornades europees del patrimoni (JEP), que se celebraran del 18 al 20 de setembre. Enguany per accedir a les activitats caldrà una reserva prèvia al 836 908.