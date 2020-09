El professional ha estat al capdavant de l’organisme durant quatre anys i afirma que la sortida ha estat consensuada

López, fora de l'AFA El fins ara director general de l'AFA, Ramón López. Fernando Galindo

12/09/2020

Lídia Raventós

Ramón López deixa el càrrec de director general de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). El Govern va comunicar ahir que ha arribat a un acord amb el fins ara màxim responsable de l’organisme financer per finalitzar la relació contractual de manera consensuada. Segons va declarar ahir el ministre de Finances, Eric Jover, “la decisió s’ha pres de manera consensuada i no per cap falta professional”, deixant clar que “ell també tenia altres projectes laborals i les dues parts hem estat d’acord que era el moment de donar per tancada la seva etapa com a supervisor”.



En declaracions al Diari, López va indicar que la reunió, que va tenir lloc ahir mateix entre les dues parts, es va dur a terme amb un “to afable i respectuós”, i que “hem trobat una solució consensuada en gairebé tots els punts que hi havia sobre la taula”. López ha estat quatre anys al capdavant de l’organisme i tenia encara contracte per a tres anys més.



Ara, serà el consell d’administració de l’AFA qui decidirà qui agafa la direcció general de manera interina en substitució de López. Més endavant, el mateix organisme farà una proposta de nomenament a Govern de la persona que assumirà definitivament el càrrec. En aquest sentit, Jover va recordar que es tracta d’un perfil “molt tècnic, que ha de tenir un coneixement del sector de la banca molt extens i que es prioritzarà que tingui coneixement també de la idiosincràsia andorrana”.



L’exdirectiu del Banc d’Espa­nya i de la consultora Deloitte va prendre el relleu de Maria Cosan a principi de l’any 2017 i es va convertir en el primer no andorrà a exercir el càrrec, després que es modifiqués la llei l’octubre de l’any anterior. Entre els seus objectius es va marcar continuar amb la implantació dels compromisos internacionals implícits en l’acord monetari i l’homologació de la legislació financera amb Europa.



El seu nomenament va anar acompanyat de nombroses crítiques vinculades a la nòmina de l’alt directiu. De fet, López era el professional que percebia el salari més alt de les arques de l’Estat. En concret, el fins ara director de l’AFA tenia un contracte de 198.000 euros anuals dividits en tretze pagues i amb una remuneració variable de fins a 50.000 euros més que depenia de “l’acompliment dels objectius” que fixés l’AFA. La polèmica es va generar no només per la quantitat, sinó perquè el sou de López era un 42% més alt del que percebia la seva predecessora.