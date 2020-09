L'aforament dels busos s'amplia dilluns al 75% coincidint amb l'inici del curs

La decisió pretén pal·liar l’increment d’usuaris que tindrà el transport amb l’inici del curs escolar

El Govern va notificar ahir a les companyies d’autobusos del país que a partir de dilluns l’aforament permès augmenta fins al 75%. Així ho van informar al Diari les empreses adjudicatàries de les línies interurbanes, les quals van manifestar que estan satisfetes per la decisió de l’executiu, ja que auguraven que amb la tornada a l’escola dels alumnes de secundària que utilitzen el bus lliure el servei no podria absorbir tots els usuaris. “La decisió del Govern ha estat una grata sorpresa, estem molt contents que hagi tingut en compte els nostres arguments i hagi permès disminuir un 25% més la restricció d’aforament”, va afirmar Bartumeu Gabriel, gerent d’Autocars Nadal. En la mateixa línia, el president de la Cooperativa Interurbana, Gabriel Dallerès, va indicar que tenint en compte la quantitat d’alumnes de segona ensenyança que inicien el curs escolar, “sabíem del cert que hi hauria complicacions al servei i no tindríem capacitat suficient. Era una necessitat urgent”.



Així doncs, Dallerès va recordar que fa dues setmanes des de l’Associació de Transportistes van enviar una carta a l’executiu en la qual demanaven que després de la celebració de la Diada de Meritxell i coincidint amb l’inici del curs escolar s’aixequés la limitació d’aforament del 50% al transport públic, al·legant que gestionar el servei amb la meitat de la capacitat els és molt complex. “Ens han fet cas, almenys en part, igualment estaríem més satisfets si poguéssim tornar al cent per cent, però també som conscients que havíem de prendre un compromís amb la seguretat sanitària per la pandèmia del coronavirus i fer balanç entre les mesures del Govern i les necessitats que tenim les companyies amb el servei”, va argumentar.



En aquest sentit, Gabriel va explicar que dilluns l’associació i el departament de Transports de Govern mantindran una reunió per exposar els arguments per mantenir la limitació d’aforament al transport públic. “Nosaltres esperem que també vingui algun tècnic del ministeri de Salut, ja que ens agradaria saber quins són els motius sanitaris per mantenir les restriccions de capacitat al transport públic i, per altra banda, permetre l’aforament al cent per cent en el transport escolar”, va exposar el gerent. “Hauria de ser el mateix per a tots”, va considerar.



Tanmateix, va apuntar que des de la companyia no entenen la limitació imposada al transport internacional de viatgers. “De la mateixa que a les línies interurbanes, a partir de dilluns podrem encabir el 75% dels passatgers, però creiem que no té cap mena de sentit”, va dir. I va afegir que “tan bon punt passem la frontera amb Espanya la restricció no és vigent, ja que a Catalunya es permet el 100%. I aquest fet ens perjudica econòmicament”.