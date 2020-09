Ingressa a presó un dels tres detinguts per la droga comissada a l'avinguda Meritxell

Actualitzada 12/09/2020 a les 06:33

Redacció Andorra la Vella

Un dels tres detinguts dimarts per un presumpte delicte de tràfic de drogues va ingressar ahir al centre penitenciari de la Comella. Es tracta de la parella de la dona que vivia en un pis de l’avinguda Meritxell i a la qual la policia li va trobar una quantitat de cocaïna amagada a la roba interior. Els fets van tenir lloc durant la Diada de Meritxell, quan un cotxe patrulla es va desplaçar a un edifici de l’avinguda Meritxell on s’havia rebut un avís a causa d’una fuita d’aigua.



Els policies, després de verificar els danys que s’havien produït a la planta superior, van baixar al pis de sota per tal de veure si també s’hi havia produït algun tipus d’afectació. No obstant això, els veïns van negar que hi hagués passat res, per la qual cosa els agents de policia van decidir marxar del lloc dels fets. Però quan ja se n’anaven de l’edifici van trobar-se amb la inquilina que els havia atès, a la qual van veure amb evidents mostres de nerviosisme. Això va fer malfiar els agents, que van detectar que aquesta portava trenta grams de cocaïna entre uns objectes personals (unes calces i una joguina). La jove va admetre que era seva i de la parella, ambdós sud-americans, i que la venien al detall. Els agents van poder identificar la persona que fa la venda a l’engròs de la droga i finalment va ser detinguda. El que al tancament d’aquesta edició no es va poder confirmar era si la parella residia al país de manera il·legal o tenia tots els papers en regla.