Encamp acull durant aquest cap de setmana l'últim Mercat a la plaça

Actualitzada 12/09/2020 a les 06:31

Encamp acull durant aquest cap de setmana el darrer dels quatre Mercats a la plaça que se celebren a la parròquia. Així doncs, les persones que des d’ahir fins demà es desplacin a la parròquia encampadana podran trobar diferents parades d’artesania i de comerç de productes de proximitat. Aquesta edició, després de les altres celebrades en altres punts com el Pas de la Casa, s’ubica al centre de la vila i a banda de les diferents opcions de comerços el comú hi ha previst una sèrie de sortejos que es portaran a terme cada hora, en què es podrà optar a experiències turístiques i vals de compra per a negocis que es troben a Encamp. Cal recordar que els mercats d’estiu són una de les iniciatives que la corporació que encapçala Laura Mas va incloure en el pla de xoc i de dinamització econòmica de la parròquia, a la vegada que compleix amb totes les prescripcions sanitàries fetes per part del ministeri de Salut.