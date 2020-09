Els Cachafeiro demanen allargar la sortida del Punt de Trobada fins al 28 de febrer

Els actuals explotadors del centre al·leguen un “col·lapse” per no poder liquidar els estocs

Actualitzada 12/09/2020 a les 06:13

Redacció Andorra la Vella

La família Cachafeiro ha presentat a principi de setembre un pla de desallotjament del Punt de Trobada tal com fixa l’aute de la Batllia, que fixava que han de deixar l’edifici el 30 de novembre. Els gestors del centre comercial demanen a la batlle que reconsideri la data fixada i la posposi fins al 28 de febrer perquè argumenten que no tenen temps de liquidar els estocs actuals, amb un valor de quinze milions d’euros, per al novembre, i això “aboca irremeiablement a una situació de col·lapse” a la societat.



El segon motiu pel qual la família vol evitar abandonar el Punt abans d’acabar l’any té a veure amb els 359 empleats que actualment hi treballen. En aquest sentit, exposen que per a ells i les seves famílies “és molt diferent quedar-se sense feina just abans de les festes de Nadal i Reis” que no pas fer-ho a final del mes de febrer del 2021, “un cop passades les festes”.



De fet, a l’informe al·leguen que és difícil haver de deixar l’edifici en aquestes dates perquè “són molt bones i claus des del punt de vista comercial, i absolutament imprescindibles en les actuals condicions per avançar sense col·lapse en la liquidació”. A més, tenint en compte la situació viscuda els darrers mesos arran de la Covid-19, “no aporta cap mena de benefici” per a Pyrénées, ja que “tampoc podran aprofitar comercialment aquelles important dates”. I afegeixen que “és una lamentable pèrdua de valor i una mesura antieconòmica per a totes les parts implicades en el cas, i que es pot remeiar”.



Amb tot, els Cachafeiro proposen aquesta nova data seguint un decret dels veguers del 1986 encara vigent, que permetria allargar sis mesos l’execució del desallotjament a comptar de la notificació de l’aute d’execució i que, per tant s’allarga fins al 28 de febrer del 2021. Un termini que la propietat diu que podrà complir amb més garanties.



La batlle, segons ha pogut saber el Diari, ha traslladat l’escrit a la família Mallol, propietària del terreny, i a Pyrénées perquè donin el seu parer abans de final de la setmana vinent per poder prendre una decisió després de conèixer l’opinió de totes les parts implicades en el litigi.



La mateixa argumentació és la base d’un recurs d’apel·lació que va presentar la família al Tribunal Superior (TS) el 14 d’agost contra l’aute de la Batllia que estableix el 30 de novembre. En aquest cas, els Cachafeiro demanen que es fixi un termini “raonable” per desallotjar el Punt de Trobada, ja que tenint en compte les setmanes que queden difícilment es pot complir amb la resolució per finalitzar l’activitat comercial als grans magatzems.



Tot i això, tenint en compte la data en què es va presentar el recurs, sembla poc probable que hi hagi una resolució per part del TS abans del mes de novembre. Per tant, de poc serviria el recurs si finalment la batlle no canvia d’opinió i no accepta els arguments presentats pels actuals explotadors del centre comercial.