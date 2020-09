El sector hoteler augura arribar al 100% d'ocupació el cap de setmana

La carretera d’accés al país per la frontera del riu Runer registra cues de fins a tretze quilòmetres

Andorra la Vella

El sector hoteler preveu arribar al cent per cent d’ocupació durant el cap de setmana. Així ho van confirmar al Diari els responsables de la Unió Hotelera, l’associació Autèntics Hotels i la d’Apartaments Turístics, Carles Ramos, Cristina Canut i Alex Ruiz, respectivament, que van indicar que el fet que la Diada de Catalunya sigui en divendres ha incentivat l’arribada de turistes del territori veí del sud. “Durant el cap de setmana tindrem una gran ocupació, sobretot al centre preveiem arribar al cent per cent”, va manifestar Ramos, que també va exposar que “la majoria de visitants que han vingut avui [ahir] pernoctaran al país almenys una nit i s’espera que durant el cap de setmana arribin més turistes”. En la mateixa línia, Canut va asse­nyalar que les previsions de reserves “són molt positives. Des de dijous que estem per sobre del 70% a les parròquies centrals, malgrat que a les altes l’ocupació hotelera davalla”. Quant als apartaments turístics, Ruiz va destacar que “ens trobem al cent per cent de reserves, és tot un èxit”.



Tanmateix, les carreteres espanyoles d’accés al Principat van registrar des de primera hora grans retencions de trànsit amb motiu de l’operació sortida per la Diada de Catalunya. Les cues de vehicles a l’N-145 van arribar fins als tretze quilòmetres, concretament fins Adrall a mig matí, tot i que a la tarda la circulació es va restablir amb normalitat. D’aquesta manera, l’elevada afluència de turistes catalans va generar problemes de circulació a la xarxa viària nacional. El servei de Mobilitat va detallar que a causa d’aquestes entrades, la carretera general 1 va patir trànsit dens, amb cues de fins a dos quilòmetres a Sant Julià de Lòria, i que també van afectar l’avinguda Salou i Tarragona d’Andorra la Vella, i l’entrada de la Massana, a la general 3.