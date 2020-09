El Lycée obre les portes Una mare acomiadant-se de la filla abans d'entrar al Lycée. Fernando Galindo

Actualitzada 12/09/2020 a les 06:35

Eduard Piera Andorra la Vella

El Lycée Comte de Foix va obrir ahir les portes per rebre l’alumnat de sixième, que iniciava la seva etapa a la secundària del sistema escolar francès. L’entrada estava prevista per a dos quarts de nou del matí, però des d’abans de les vuit a les portes del centre ja hi van començar a arribar pares acompanyats dels fills. Tots equipats amb la mascareta, les cares de felicitat en retrobar-se amb els companys es podien intuir en les mirades còmplices. “Hem de tenir en compte que aquests nens no van poder tancar l’any escolar normalment i que avui segur que és un dia especial per a ells”, va manifestar Roser Serrano, que és assistent d’educació al centre d’ensenyament francès.

Per la seva part, el director de la institució educativa, Olivier Salvant, va explicar que “la tornada a les aules s’ha fet seguint tots els protocols de seguretat que ens va marcar el ministeri de Salut”, i ahir també s’estrenava en el càrrec. El nou director va comentar que “aquest any l’entrada l’hem fet diferent a causa de la Covid-19, ja que abans els alumnes entraven al gimnàs i allí els rebia el seu tutor, mentre que aquest any la recepció amb el seu professor s’ha fet a fora, per tal d’evitar acumulacions”. Concretament, els 260 alumnes es repartiran en deu aules, per la qual cosa la ràtio serà de 26. Salvan va destacar també que “a tots els alumnes se’ls va indicar que havien de venir amb la mascareta i portar una cantimplora o ampolla d’aigua personal, la fitxa de traçabilitat escolar i una còpia de l’assegurança escolar”.



Entre els pares, cares d’emoció, especialment per a aquells que debutaven ahir al Lycée Comte de Foix i que venien d’un altre centre. Aquest era el cas de la Jociette i de l’Helena, dues mares que portaven per primera vegada els seus fills al centre. Les dues van coincidir amb la “bona organització” amb la qual s’havia fet la tornada a l’escola. A més a més, van explicar que durant la setmana havien rebut un missatge amb la informació. A partir de dilluns vinent el Comte de Foix rebrà la resta de l’alumnat, i s’espera que facin la seva particular rentrée un total de 1.300 alumnes en els diferents cursos.