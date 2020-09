El comú de la capital restableix el doble sentit al carrer Sant Andreu

La decisió es pren per l’increment del trànsit al centre des de l’obertura de les escoles

Andorra la Vella

El comú de la capital es fa enrere a l’hora de mantenir un únic sentit al carrer Sant Andreu. La corporació, que des de fa un mes i mig du a terme una prova pilot, ha decidit tornar a la normalitat a partir de dilluns. Així, el carrer tornarà a tenir doble sentit.

La corporació va prendre la iniciativa el mes d’agost com a mesura de pacificació del trànsit als carrers Bisbe Príncep Iglesias i Creu Grossa, que, segons al·legava el comú, era una via amb “una elevada afluència de vehicles que circulen a alta velocitat”. La mesura també ha implicat el trasllat de la parada Hospital del bus comunal. Els usuaris que s’han hagut de dirigir al centre hospitalari han baixat a la parada situada a l’avinguda Doctor Mitjavila, ja existent, i utilitzar l’ascensor que els deixa a la plaça de l’hospital.



Amb la posada en funcionament de la prova pilot, la corporació no ha deixat de rebre crítiques. Fins i tot el comú escaldenc va fer públic el seu desacord per aquesta prova. Ara, però, en un comunicat va indicar que “no pot manifestar altra cosa que aplaudir la reobertura dels dos sentits del carrer Sant Andreu”. La corporació va remarcar que es tracta d'una via fonamental en els fluxos de trànsit, en particular per a les parròquies del nord, i va insistir que era evident que amb la prova pilot del comú de la capital “es provocarien embussos, aturades, dificultats i, en definitiva, col·lapse circulatori”.

De fet, amb l’inici del curs escolar s’ha incrementat el volum de trànsit al centre, i per aquest motiu es restablirà la doble circulació el 14 de setembre a les 7.30 hores. L’augment de vehicles a l’avinguda Fiter i Rossell i l’activitat regular de l’aparcament del Falgueró tornarà a quedar-se de manera definitiva, tot i que el comú establirà mecanismes de control de la velocitat a la zona.



El comú es reunirà a final de setembre per fer una valoració de la prova i per fixar noves mesures de control a la zona per disminuir i alentir la circulació.