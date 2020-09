Dos andorrans ingressats a l'UCI, després de patir un accident de moto a Menorca

Els ferits van ser atesos quirúrgicament i es troben estables amb varis politraumatismes

Actualitzada 12/09/2020 a les 06:05

Redacció Andorra la Vella

Dos joves andorrans es troben ingressats a la unitat de cures intensives (UCI) de l’hospital Mateu Orfila de Menorca després de patir un accident de motocicleta dijous a la tarda. Els ferits, de 24 i 22 anys, un noi i una noia, van resultar ferits greument en xocar contra un turisme, segons van informar els mitjans de l’illa. Els fets es van produir poc després de les dues del migdia a l’avinguda Calespiques de la Cala Blanes, a Ciutadella.



Els dos ferits eren els ocupants d’una motocicleta, amb matrícula del Principat, que per causes que es desconeixen va col·lidir amb un turisme. En un primer moment els ferits van ser atesos per dues ambulàncies medicalitzades del 061, per després traslladar-los a l’hospital Mateu Orfila. En el lloc del succés també hi va ser present la policia local de Ciutadella, que es va fer càrrec de les diligències. Els bombers es van encarregar de retirar els vehicles i de netejar la via.



La jove, segons ha pogut saber el Diari, és la filla del president suplent del grup parlamentari liberal i també conseller general, Marc Magallón. En el cas del noi, és un agent de policia de la unitat de patrulles.

L’equip mèdic del centre hospitalari menorquí els va diagnosticar diversos politraumatismes greus, és a dir, múltiples lesions orgàniques i musculoesquelètiques. Així, dijous mateix els dos residents van haver de ser atesos quirúrgicament, per després quedar ingressats a cures intensives a l’hospital Mateu Orfila. A hores d’ara, el noi accidentat es troba en un estat més greu que la noia, tot i que els dos es troben estables.