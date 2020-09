Canillo tanca el Museu de la Moto per fer-lo a l'edifici del telecabina

Actualitzada 12/09/2020 a les 06:31

El Museu de la Moto de Canillo va anunciar ahir que tancarà diumenge després de fer una jornada de portes obertes en l’últim dia d’estada de la mostra de 140 peces a l’espai al costat de l’església de Sant Joan de Caselles, ja que dilluns s’iniciarà el trasllat de tot el material per exposar-lo a la segona planta de l’edifici del telecabina, en una data encara per determinar. La nova localització, que de moment actuarà com a magatzem de les peces de col·lecció mentre no finalitzin les obres, compta amb un total de 750 metres quadrats i està situada en un espai adjacent al costat de la sala d’exposicions que en un futur incorporarà exhibicions itinerants de diversos artistes, a més d’algunes obres del pintor Francesc Galobardes.

D’aquesta manera, l’oferta museística de la parròquia quedarà unificada a les dependències de l’edifici del telecabina, optimitzant així la funcionalitat de l’espai comunal. Per cloure aquest cicle que va iniciar-se fa 13 anys, el Museu de la Moto celebrarà una jornada de portes obertes demà a la ubicació actual de Sant Joan de Caselles, oferint l’accés gratuït a tots els públic en l’horari de deu del matí a una del migdia i de tres de la tarda a vuit del vespre.