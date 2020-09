La policia va trobar cocaïna dins de roba i objectes personals llançats per un celobert

Una fuita d'aigua permet la detenció de tres traficants Droga decomissada pels agents del cos de policia en una operació anterior. POLICIA

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:08

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Té tots els ingredients d’una pel·lícula però hi ha vegades que la realitat supera la ficció. Una fuita d’aigua va permetre a una patrulla de la policia localitzar una quantitat important de droga i també els traficants. Els fets van tenir lloc el dia de Meritxell, quan un cotxe patrulla es va desplaçar a un edifici de l’avinguda Meritxell on s’havia rebut un avís de fuita d’aigua. Un cop parlat del sinistre domèstic amb els inquilins, els policies van anar a la planta de sota per verificar si l’aigua havia provocat danys, fet que va negar una noia, d’uns 25 anys, que va atendre els agents.



Els policies van decidir marxar en comprovar, aparentment, que no havia passat res estrany, però ja al carrer van recordar que no havien identificat la veïna de la planta de sota, per la qual cosa van tornar a entrar a l’immoble.



Casualment es van trobar amb la noia, que sortia de la planta baixa amb articles personals –com unes calces i una joguina– i davant les mostres de nerviosisme els agents van trobar a l’interior d’aquests articles uns 30 grams de cocaïna. La jove va admetre que era seva i de la seva parella, ambdós sud-americans, i que la venien al detall. Els policies van deduir que la jove, impulsada pel nerviosisme, va llançar la roba pel celobert per evitar ser descoberta, però les causalitats, en aquest cas, van anar en contra seva.



Gràcies a les declaracions de la parella, la policia va identificar ahir la persona que fa la venda a l’engròs de la droga, un home peruà amb residència a Arinsal, que va ser detingut després d’una petita persecució.

Fonts policials no van confirmar ahir si la parella es troba resident de forma il·legal al país ni tampoc si hi ha un quart detingut pel mateix cas.



El que és clar és que segurament mai una fuita d’aigua ha acabat posant al descobert una petita xarxa de venda de droga, i menys en unes circumstàncies tan especials.

#1 Demà, més.

(11/09/20 06:58)