Ubach nega una ingerència diplomàtica del Vaticà en les paraules del nunci apostòlic

Adrià Esteban Andorra la Vella

Les declaracions del nunci apostòlic, Bernardito C. Auza, no van suposar cap ingerència per a la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach. Així ho va manifestar durant la seva compareixença davant de la comissió legislativa de Política Exterior. En aquest sentit, Ubach va afirmar que Auza “és un diplomàtic però alhora és nunci de la Santa Seu”, raó per la qual va considerar que “no es poden dissociar les dues parts”. Per aquest motiu, Ubach va restar transcendència a les seves paraules i va remarcar que allò important és que existeix “una comunicació fluïda” entre Andorra i el Vaticà.



D’altra banda, la compareixença legislativa de la ministra també va servir per analitzar l’statu quo de les negociacions en què es troben els diferents convenis de no doble imposició. A pregunta del president del grup parlamentari del PS, Pere López, Ubach va sostenir que les negociacions estan estancades, ja que “ens diuen que no tenim activitat econòmica suficient”. Precisament, aquesta circumstància també es reprodueix amb Àustria, Itàlia o el Regne Unit, països amb els quals ja s’ha traslladat una demanda per negociar un conveni de no doble imposició. Amb tot, Ubach va recordar que en “cap cas” l’obstacle és l’homologació internacional en matèria fiscal, sinó que són “problemes d’agenda”, atès que “hi ha equips petits que tenen moltes demandes”. De cara al 2020, Ubach va assegurar que es podrien tancar CDI amb Bèlgica, els Països Baixos o Hongria, ja que les negociacions “es troben en una fase molt avançada”.

