Reunió dilluns entre Maria Ubach i la ministra d'Afers Exteriors espanyola

Actualitzada 11/09/2020 a les 17:15

Redacció Andorra la Vella

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, es reunirà dilluns amb la seva homòloga espanyola al Palacio de Viana de Madrid. La trobada servirà per analitzar diferents aspectes de les relacions bilaterals entre Espanya i Andorra, com la cooperació d'ambdós per la crisi sanitària. Les delegacions també comptaran amb la presència de l'ambaixador d'Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, i del d'Espanya al Principat, Àngel Ros.