La CEA i l'eix central retreuen al Govern que hagi ignorat tres de les seves aportacions

Queixes per les limitacions del pla d'ocupació

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:16

Adrià Esteban Andorra la Vella

El programa de foment de la contractació en el sector privat arrenca amb grinyols entre els impulsors de la iniciativa i els executors del projecte. Dos dels integrants amb major pes del Consell Econòmic i Social (CES), la CEA i l’Associació de Comerciants de l’Eix Central, van retreure ahir al Govern la manca de diàleg envers tres de les quatre esmenes que els van traslladar l’1 de setembre passat, cinc dies després de la reunió entre els dos actors implicats.



Concretament, el president de la CEA, Gerard Cadena, va lamentar l’existència de la “limitació” per franges d’edat a l’hora de contractar treballadors, a diferència del que passa en el programa homòleg del sector públic. Certament, en el document que va aprovar dimecres el Govern no existeix una prohibició explícita, sinó que s’insta a “prioritzar” les persones en recerca de feina que formen part de col·lectius “amb més vulnerabilitat”, és a dir, joves de 16 a 25 anys, majors de 45 anys o persones amb discapacitats. En aquest sentit, la presidenta de l’eix central, Sònia Yebra, va remarcar que prop del 50% dels desocupats corresponen a perfils que no formen part d’aquests col·lectius, raó per la qual va manifestar que tindran menys marge de maniobra per contractar aturats.



Paral·lelament, les altres dues aportacions que, segons els empresaris, han estat rebutjades fan referència a la modalitat del contracte i a l’import de la prestació. En primer lloc, Yebra va reivindicar comptar amb dos contractes consecutius de tres mesos en lloc d’un sencer de sis mesos i que el període de prova fos de dos mesos en comptes d’un. Pel que fa al segon aspecte, la presidenta de l’Associació de l’Eix Central va defensar que la bonificació percebuda per les empreses un cop es realitzi un contracte indefinit al treballador fos de 450 euros durant els sis primers mesos, és a dir, 100 euros més de la retribució prevista pel Govern. D’altra banda, la proposta per comptar amb una contractació més àgil sense haver d’esperar la resolució del Govern sí que va prosperar.



“La iniciativa ens satisfà, però si ens demanen de fer aportacions no vol dir que les hagin d’acceptar totes, però sí com a mínim discutir-les perquè hi hagi un retorn”, va sostenir Cadena.

