Portes obertes als museus del 18 al 20 de setembre

El ministeri també oferirà una visita a la mina de Llorts, una obra de teatre i un concert de l'ONCA per celebrar les Jornades europees del Patrimoni

Actualitzada 11/09/2020 a les 17:20

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Cultura i Esports organitzarà un any més diverses activitats per celebrar les Jornades europees del Patrimoni (JEP), que se celebrarà del 18 al 20 de setembre. Els ciutadans podran gaudir de la majoria dels museus de manera gratuïta i d'activitats com una visita a la mina de Llorts i l'obra de teatre 'Estimada Maria Lluïsa de la companyia Somhiteatre el divendres, o el concert de l'ONCA 'Duet Daura' sobre les arrels de la música pirinenca que se celebrarà dissabte a les 19 hores a l'era gran de la casa Rossell. Per tal de complir amb les mesures sanitàries, cal fer reserva prèvia per accedir a les activitats al 836 908.