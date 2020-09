Noranta multes per infringir mesures contra la Covid

La majoria de les infraccions s’han imposat a locals d’oci per tancar més tard de l’hora permesa malgrat que cap sanció s’ha fet encara efectiva

Lídia Raventós Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha imposat una norantena de multes per infringir alguna de les mesures sanitàries relacionades amb la Covid-19, la majoria de les quals estan relacionades amb l’horari de tancament dels locals d’oci nocturn, obligats a abaixar la persiana com a molt tard a la una de la matinada. De moment, però, segons dades facilitades per Govern, cap de les sancions s’ha fet encara efectiva i només en la meitat dels casos s’ha fet arribar ja el plec de càrrecs a les persones multades.



El procediment és especialment llarg, ja que tot i que és la policia o els membres del departament d’Empresa a través de les inspeccions als locals els que detecten que s’està cometent una possible infracció, la sanció s’imposa partint de la Llei de salut pública, així que és el ministeri de Salut qui acaba liderant el procés. A més, un cop els implicats reben el plec de càrrecs tenen dret a presentar al·legacions, fet que ha provocat que encara cap persona hagi hagut de fer front a una multa per saltar-se les normes relacionades amb la Covid-19.



La mascareta

En aquesta norantena de multes s’hi inclouen infraccions diverses, a part de l’horari de tancament dels locals, relacionades amb les mesures per a la Covid-19 com ara organitzar festes o aglomeracions de persones, per no respectar els aforaments o per altres actituds considerades incíviques. A aquest nombre d’infraccions s’hi han de sumar les 252 que s’han constatat per no fer ús de la mascareta o per no dur-la correctament des de mitjan juliol fins ara.



En detall, del total de multes relacionades amb la mascareta, 141 s’han imposat directament per no portar-la, mentre que 90 per fer-ne un ús inadequat. Gairebé una desena més s’han constatat en ciclistes que circulaven per zones urbanes sense fer ús de la mesura de protecció i deu casos més fan referència a no portar-la o fer-ho inadequadament dins del vehicle quan es va acompanyat de persones que no formen part del mateix nucli de convivència. També relacionat amb la mobilitat, s’ha controlat una persona que no duia la mascareta posada o bé no de manera correcta mentre conduïa una motocicleta dins del nucli urbà i sense portar un casc integral.



En menor grau, s’ha imposat sanció per organitzar activitats que superen la cinquantena de participants, així com per permetre concentracions de gent a l’exterior d’establiments de restauració, bars i pubs sense que es respecti la distància de seguretat i l’ús de la mascareta.



La decisió de l’executiu de multar els propietaris de locals de restauració si els usuaris del local no duen la mascareta o no respecten la distància de seguretat no agrada al sector, ja que consideren que cal que tothom sigui responsable individualment davant la impossibilitat de controlar tota l’estona les persones que entren i surten de l’establiment. Consideren, a més, que ja estan prou perjudicats per haver de tancar a la una.





