Moynat rebutja tornar a ser el president dels batlles

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:18

RETRETS PER A CLÀUDIA ARIAS

Els batlles i els membres del Consell Superior de la Justícia van mantenir dimecres a la nit una nova trobada sense apropar posicions. Clàudia Arias va voler tenir el suport dels seus companys del CSJ i els batlles es van mostrar molts crítics amb ella, fins al punt d’afirmar que consideren que no els representa. La tensió, lluny de disminuir, s’incrementa a mesura que els minsos recursos no permeten desembussar els dossiers acumulats

El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, va demanar a David Moynat que agafés la presidència de la Batllia. De fet, Casadevall ha rebut la negativa de tots els batlles d’ocupar el càrrec de Laura Rodríguez, que cal recordar que va dimitir però que ha estat obligada a seguir fins a final d’any o fins que es trobi un relleu.Casadevall va contactar amb Moynat per convèncer-lo que es converteixi en nou president de la Batllia, però després de meditar-ho va decidir no acceptar l’oferta, sobretot tenint en compte que va ser expedientat per la cúpula judicial i, per tant, acceptar la proposta hauria pogut ser interpretat com una contradicció per part de la judicatura.El CSJ va considerar l’octubre del 2015 falta molt greu la seva intervenció el 2004 en un plet per un testament en qualitat de batlle. Posteriorment va actuar de mitjancer entre les parts en elaborar un laude, per posteriorment tornar a exercir de batlle a la causa. El Consell Superior el va expedientar però no va aplicar cap sanció. Moynat ha rebutjat dos cops tornar a ocupar la presidència de la Batllia.Per la seva banda, Laura Rodríguez segueix en aquest càrrec tot i que va acceptar continuar fins a final d’any d’alguna manera condicionada perquè la seva renovació com a batlle està al caure, ja que aviat complirà els sis anys que marca la llei.Fonts judicials van indicar que aquesta situació és molt incomoda per a Rodríguez i que va ser un punt important que la va fer cedir en la pretensió de deixar de ser la presidenta de la Batllia, a causa de les desavinences que hi ha entre el col·lectiu dels batlles i el Consell Superior.