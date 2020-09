Les noves formacions d'FP del sistema espanyol començaran l'any vinent

L'ambaixador Àngel Ros ha visitat aquest matí el col·legi María Moliner

Lorena Giménez Andorra la Vella

L'ambaixador espanyol, Àngel Ros, ha afirmat aquest matí durant la visita a l'escola María Moliner d'Escaldes-Engordany que les noves formacions de Formació Professional del sistema espanyol seran una realitat el curs vinent. "La crisi sanitària pel coronavirus no ens ha permès iniciar-les aquest any perquè suposaven l'habilitació de més espais i en aquests hem de prevaldre la seguretat i el distanciament", ha indicat. En aquest sentit, Ros també ha apuntat que des del govern d'Espanya donen el seu vistiplau "per dur a terme noves modalitats com Turisme a Andorra".



La visita de Ros al col·legi María Moliner li ha permés veure les mesures que s'està aplicant al centre per la Covid-19 i saludar als alumnes d'infantil i primària aula per aula. Ros també ha assegurat que el retorn a l'escola s'ha fet correctament i sense grans incidències, tot i la complexitat que aquest any es presentava arran de la pandèmia.

