Les feministes veuen extremista portar Stop Violències a un procés judicial

Acció Feminista i l’Associació de Dones afirmen que el Govern podria haver buscat altres vies

Stop Violències Stop Violències Fernando Galindo

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:47

Lorena Giménez Andorra la Vella

Les associacions feministes consideren extremista que el Govern hagi portat l’entitat Stop Violències a un procés judicial per les declaracions que va realitzar la seva presidenta, Vanessa Mendoza Cortés a la Cedaw, la comissió de l’ONU en defensa dels drets de les dones. Així ho van afirmar al Diari les representants d’Acció Feminista i l’Associació de Dones, Aurora Baena i Montserrat Nazzaro, respectivament. D’aquesta manera, Baena va manifestar que hi havia altres mecanismes per solucionar la problemàtica causada arran de les declaracions de Mendoza sobre l’avortament. “Hi havia altres vies abans d’arribar a aquest extrem, no podem oblidar que l’entitat és una associació ciutadana i que hi ha diversos mecanismes per poder parlar i solucionar la problemàtica, i no portar-la a la Fiscalia i, consegüentment, a la Batllia”, va indicar la secretària.



Per la seva banda, Nazzaro va exposar que l’executiu “ha tirat pel dret”, i va apuntar que des de l’entitat “no veiem mala fe en les manifestacions davant de la Cedaw, a elles els va arribar un missatge i ho van denunciar, i si finalment això no és del tot cert s’hauria pogut aclarir entre les dues parts abans de posar-ho en mans de la justícia”. I van afegir que “des del nostre punt de vista portar-ho a la Fiscalia hauria d’haver estat l’últim pas si no es trobava una solució a través del diàleg”.



D’altra banda i amb referència a l’homilia del Dia de Meritxell pronunciada pel nunci apostòlic Bernandito Auza, Baena va assenyalar que la sobirania d’Andorra “es troba al Consell General perquè és on es decidirà i no a cap altre lloc”. Així doncs, Nazzaro va posar en relleu que tot i que entenen l’actuació del Govern, “és una lluita que tenim dins el moviment per aconseguir aquest dret i seguirem treballant per sensibilitzar i que finalment sigui una realitat”.

