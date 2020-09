Cribratge als treballadors de residències cada quinze dies

Filloy exposa que el metge dels centres sociosanitaris serà l’encarregat de receptar el test

Adrià Esteban Andorra la Vella

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha anunciat aquest matí, després de la reunió que ha mantingut la Comissió Seguiment Sociosanitari, que els treballadors dels centres sociosanitaris s’hauran de sotmetre a un cribratge de forma quinzenal, per tal de seguir amb l’estratègia de diagnosticar de forma “precoç” el virus. Així doncs, per agilitzar aquest procés, Filloy ha exposat que a partir d’ara serà el metge del propi del centre qui podrà receptar el cribratge davant la detecció de qualsevol símptoma relacionat amb la Covid-19. Per la seva banda, els interns seguiran amb el protocol de cribrar-se un cop al mes.



Salut ha fet fins ara cribratges generalitzats de manera puntual a les diferents residències en el marc de l'estudi sentinella per detectar casos de la Covid-19. A la residència Domus Salita se n'han fet cinc cribratges, i a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i a la residència Clara Rabassa se n'han fet quatre, i a Sant Vicenç d'Enclar tres. En el cas d'El Cedre els cribratges han estat dos i el tercer està previst per al proper dilluns, segons les dades exposades avui en la comissió



En previsió de la temporada d’hivern, el ministre ha explicat que el Govern i les residències compten amb reserves de 900.000 parells de guants, més d’un milió de mascaretes i prop de 60.000 bates, entre d’altre material de protecció individual. “Pràcticament estaríem al doble del que hem necessitat en el moment més àlgid de la pandèmia”, ha afirmat Filloy.



El ministeri d'Afers Socials ha fet 30 inspeccions als centres sociosanitaris per avaluar el seguiment de les recomanacions de Salut "amb un balanç molt satisfactori en el compliment de totes les mesures", segons s'ha destacat en la reunió.

