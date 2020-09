Els temporers hauran de tenir vol de tornada

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:14

VIATGES A RÚSSIA I TAILÀNDIA SENSE NECESSITAT DE VISAT

D’altra banda, la ministra d’Afers Exteriors va fer balanç ahir de les accions dutes a terme per la cartera durant l’any 2019 amb la presentació de l’Informe anual d’acció exterior. En aquest sentit, Ubach va sostenir que entre les fites més destacades hi ha la d’haver aconseguit que Tailàndia i Rússia no demanin visat de turista als andorrans que vulguin visitar tots dos països. Concretament, en el cas de Rússia, l’acord no es farà efectiu fins a final d’any. A més, el ministeri d’Afers Exteriors també està treballant en el desenvolupament del programa Work and Holidays a Austràlia i el Canadà, de manera que permeti als joves andorrans fer estades a països estrangers amb petites experiències laborals.

“Si venen hauran de tornar cap a casa seva.” Amb aquesta afirmació categòrica, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va deixar clar ahir, durant la seva compareixença a la comissió legislativa de Política Exterior, que tenir el vol de tornada comprat figurarà com un dels requisits del protocol sanitari que està elaborant el Govern per a l’arribada de temporers. Així doncs, des de l’executiu es vol tenir enguany un major control sobre els treballadors estrangers presents al país, precisament per evitar tornar a reproduir les escenes de temporers atrapats de la primavera passada. D’aquesta manera, a diferència d’anys anteriors, els temporers hauran d’abandonar el país un cop finalitzi la temporada d’hivern amb una data predeterminada.Aquesta novetat va d’acord amb el fet que els temporers extracomunitaris, abans de sortir del seu país, hauran de dur sota el braç un contracte signat d’origen. En aquest sentit, la titular d’Afers Exteriors va afirmar que, de forma conjunta amb el ministre d’Interior i els principals agents econòmics dels dominis esquiables, hauran de definir la quota de temporers d’enguany en funció de les “necessitats concretes del sector”.En aquest sentit, des d’Ski Andorra van informar que ja han realitzat el primer contacte amb el departament d’Immigració per començar a gestionar com es desenvoluparan les quotes de temporers i tot el que fa referència als tràmits de cara a la temporada d’hivern. Així mateix, la voluntat des d’Ski Andorra és que la relació amb el departament de Treball sigui enguany més estreta que en altres temporades, ja que són conscients que potser es necessitarà recórrer a personal del país i desenvolupar formacions intensives per preparar els treballadors.En la mateixa línia, les fonts consultades pel Diari van comentar que durant la reunió que va mantenir el sector econòmic amb els ministeris d’Afers Exteriors, Turisme i Salut, els titulars de les respectives carteres van indicar que estan estudiant amb deteniment la necessitat de contractar personal extracomunitari, ja que atesa la situació sanitària seria recomanable contractar només treballadors nacionals i dels països veïns. Precisament, Ubach va assegurar que tenint en compte la situació sanitària a la regió iberoamericana s’està buscant la fórmula per garantir que aquests treballadors extracomunitaris estiguin lliures de la transmissió comunitària del virus, deixant la porta oberta a un possible cribratge.Paral·lelament, pel que fa a la repatriació dels temporers de la temporada d’hivern passada, Ubach va destacar les gestions diplomàtiques realitzades pel ministeri d’Afers Exteriors. “Va ser una tasca molt complicada perquè l’Argentina tenia l’espai aeri tancat i vam haver de fer viatjar temporers en vols humanitaris”, va manifestar Ubach, qui va posar en valor la cooperació amb el consolat argentí de Barcelona.