Els premis CEA canvien de format per la Covid

Actualitzada 11/09/2020 a les 10:13

Redacció Andorra la Vella

Els premis CEA canvien de data i de format per la Covid-19. L'acte de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) estarà limitat a 50 persones i comptarà amb la presència del Cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. La gala es farà al centre de Congressos de la capital el 13 d'octubre a les 18 hores i caldrà invitació poder accedir-hi.



Les persones que hagin abonat el preu del cobert pel sopar de gala podran cedir-lo com a donatiu per l'acció de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) o sol·licitar la devolució íntegra o parcial a través de l'email info@cea.ad.