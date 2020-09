Els empresaris plantegen una pròrroga sectorial dels ERTO

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:36

Adrià Esteban Andorra la Vella

La incertesa que planeja sobre l’evolució sanitària de la crisi de la Covid-19 té en suspens les empreses, que segueixen patint una caiguda lliure del volum de facturació i, alhora, tots aquells treballadors que continuen afectats per un ERTO. Per aquest motiu, el president de la CEA, Gerard Cadena, va plantejar ahir en una roda de premsa la possibilitat d’una pròrroga “sectorial” dels ERTO, en al·lusió a aquells camps més sensibles a la crisi econòmica com pot ser el cas de l’oci nocturn. “Som optimistes amb el fet que els ERTO no s’haurien d’allargar, però amb l’optimisme no anem enlloc. Haurem de veure com es comporta l’economia i en funció de la davallada demanarem que els ERTO puguin allargar-se més enllà del 31 de desembre”, va sostenir Cadena. De totes maneres, el president de la CEA va assegurar que no tenen sobre la taula sol·licitar un ERTO “generalitzat”, sinó que valoraran durant els dos propers mesos d’impasse fins que arribi la temporada de neu el sotrac que pateixi l’economia.



Paral·lelament, des del Consell Econòmic i Social també van advocar perquè l’administració –amb participació empresarial si s’escau– implementi formacions per a totes aquelles persones que estan afectades per un ERTO. “És una fórmula que s’està aplicant a Alemanya. Aquí les persones que estan sense treballar podrien tenir una formació complementària com podria ser l’atenció al públic o l’estudi d’idiomes”, va reflexionar Cadena sobre una proposta que també va comptar amb el suport de la presidenta de l’eix central, Sònia Yebra.