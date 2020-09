Els Cachafeiro recorren contra l'ordre de deixar el Punt de Trobada el 30 de novembre

Els gestors del centre comercial insisteixen a demanar 17 mesos per tancar i dos més per desallotjar l'edifici

Actualitzada 11/09/2020 a les 11:20

Redacció Andorra la Vella

La família Cachafeiro ha presentat un recurs d'apel·lació contra l'aute de la Batllia que fixa que han d'abandonar el Punt de Trobada el 30 de novembre i insisteixen que necessiten un termini de 17 mesos per continuar operant abans de desallotjar l'edifici per tenir temps per liquidar els estocs i fer els acomiadaments dels treballadors. Un període al que hi afegeixen dos mesos més per desmuntar el mobiliari de la botiga, reiterant els arguments que ja van presentar en l'escrit del 9 de juliol.



Els advocats dels gestors del Punt han presentat a més un incident de nul·litat perquè es revisi tot el procés en virtut del qual la Batllia ha decidit fixar la data del 30 d'octubre perquè els propietaris del terreny, la família Mallol, recuperin les instal·lacions.



La tercera acció de la família Cachafeiro ha estat presentar l'informe quinzenal que l'aute judicial fixava que han de fer fins que deixin el centre comercial.