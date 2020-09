Els busos augmenten l'aforament al 75% a partir de dilluns

Les companyies de transport havien demanat al Govern poder augmentar la capacitat de viatgers amb l'inici del curs escolar

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha comunicat aquest matí a les companyies d'autobús encarregades de les línies interurbanes que a partir de dilluns s'amplia l'aforament fins al 75%. Des de la Cooperativa Interurbana, el president Gabriel Dallerès, ha manifestat que des de l'associació de transportistes "ja vam fer arribar una carta a l'executiu per treure la limitació de passatgers a partir de la festivitat de Meritxell i, sobretot, de cara a dilluns vinent per garantir el correcte funcionament del servei amb l'inici del curs escolar dels alumnes que utilitzen el bus lliure".



Dallerès ha assenyalat que "la millor solució hagués estat passar al 100%, però hem de tenir un compromís per garantir la seguretat sanitària i les necessitats del servei de bus".

