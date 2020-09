El SEP dona suport a les mesures per al retorn a l'aula

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:35

Redacció Andorra la Vella

El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) va manifestar ahir el suport a les mesures que s’estan implementant per tal de garantir una tornada a les aules amb total seguretat. Així doncs, el SEP, mitjançant un comunicat, va indicar que dona suport “a les mesures del ministeri per garantir una tornada presencial a les aules”.

No obstant això, el sindicat també va dir que durant la reunió que havien tingut amb el ministeri havien traslladat a la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, una sèrie de neguits recollits entre els pares i mares dels alumnes i per part dels diferents treballadors de les escoles. En aquest sentit, la secretària general del SEP, Anna Mundó, va comentar que “una de les preocupacions que hem traslladat era perquè als alumnes de maternal no se’ls havien fet les proves, o com caldria gestionar la situació dels pares que s’haguessin de quedar confinats a casa amb els fills”. Mundó va comentar que des del SEP es traslladarien les diferents respostes que el ministeri d’Educació facilitava en cadascuna de les problemàtiques concretes a les famílies i als treballadors dels centres, a la vegada que continuaven formant part activa de les taules de treball.