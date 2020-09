El PS qüestiona la utilitat que el Govern dona a les instal·lacions de Sud Radio

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:31

La consellera general del PS i presidenta del partit, Susanna Vela, va qüestionar la utilitat que el Govern està donant als espais de Sud Radio. Per aquest motiu, Vela va afirmar que “volem saber quins criteris s’han utilitzat per tal de decidir que s’hi instal·lava un centre d’alt rendiment”. La consellera del PS va recordar que ja havia fet una demanda d’informació al juliol i que en la resposta que li va facilitar el Govern “figuraven informes tècnics del 2015 al 2017, que no donaven resposta al que demanàvem”, i va afegir que “ens han facilitat el contracte i la seva addenda, però no els criteris que s’han emprat”. Per aquests motius, Vela va refermar-se en la petició d’informació i va dir que “ara demano concretament com es gestionarà tot”, i va recordar que “hem de tenir en compte que en aquella zona hi ha d’anar un espai museïtzat. A saber com s’estructura, perquè no casa amb el centre d’alt rendiment esportiu”.