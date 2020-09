El preu dels lloguers no podrà apujar-se més enllà de l'IPC el 2021

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:21

CAMP VOL ALLIBERAR PISOS TURÍSTICS

El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, va explicar que la corporació té prevista una reunió amb el sector dels apartaments turístics de la parròquia per tal que puguin passar a ser lloguer residencial. El cònsol va explicar que s’està buscant la manera d’incentivar els propietaris perquè facin aquest alliberament, tot i que entén que en alguns casos “els surti més rendible tenir-los com a apartaments turístics”. Aquesta seria una mesura per pal·liar la problemàtica de l’habitatge, en què Camp va indicar que desconeix si la resta de corporacions tenen la mateixa intenció.

El Govern mantindrà la congelació del preu del lloguer per al 2021 i no es podrà apujar per sobre de l’IPC. La mesura s’inclou en una futura llei d’arrendament que manté els criteris pel que fa a la renovació tàcita del contracte entre les parts si aquestes no es posen d’acord en la rescissió, exactament el mateix que s’estableix en la normativa sobre les mesures urgents per al 2020 vigent. El ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, va explicar en roda de premsa posterior a la Taula de l’Habitatge celebrada ahir amb els representants dels sectors polítics, econòmics i socials del país que la intenció és trobar una fórmula “equilibrada entre la necessitat del propietari perquè pugui actualitzar la renda dels habitatges, però mantenint els llogaters, per tal de pal·liar la problemàtica de l’habitatge”. La futura llei també inclou que si un propietari vol fer una reforma integral de l’habitatge es permeti actualitzar la renda dins un percentatge fixat, encara per acabar de definir. Actualment, la Llei de mesures urgents preveu un augment del quinze per cent.Per part dels comuns, un dels punts importants a tractar en la nova legislació és la possibilitat de reduir la cessió del sòl públic quan es fa un projecte urbanístic. El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, en representació de les corporacions, va recordar que Encamp ja ho havia anunciat, passant del 10% al 5%, i que l’objectiu és “potenciar que hi pugui haver més oferta de lloguer residencial a un preu moderat”. També un altre punt sobre la taula, segons va indicar Camp, és que es puguin rehabilitar edificis sense que hagin de complir segons quins requisits, com ara no tenir aparcament o ascensor. “Això permetria habilitar edificis ja construïts i ampliar l’oferta”, va afegir el cònsol.Les propostes, però, acabaran de perfilar-se el 15 de setembre vinent en la reunió de cònsols, després que des del ministeri es demanés que fessin una aportació conjunta.Per altra banda, el titular d’Afers Socials, en resposta als mitjans, va explicar que la nova llei d’arrendament es desmarca de la legislació impulsada per Catalu­nya en aquesta matèria. “Catalunya treballa amb uns barems en funció de la localització de l’habitatge i el tipus en funció de la vulnerabilitat de la persona. Nosaltres estem lluny d’això”, va al·legar Filloy. I va afegir que el primer pas és la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge.De fet, un altre dels punts que es van tractar a la reunió té a veure amb l’aprovació d’una normativa per a la creació de l’organisme. “L’institut ens permetrà crear un registre dels contractes de lloguer, que és un primer pas per tenir informació fidedigna sobre la situació del mercat de lloguer al país” va explicar Filloy, qui va matisar que “sabrem cada barri quin és el preu de lloguer, quantes habitacions... Així, podrem elaborar un marc de referència i fer polítiques més precises”.El ministre va assegurar que les propostes no xoquen amb els interessos de cap dels actors implicats. “Al final és trobar una llei en què tothom se senti còmode. Hem de dotar l’Estat d’un òrgan que doni estabilitat a les polítiques d’habitatge.”L’objectiu que té l’executiu és que el nou centre d’habitatge sigui un òrgan que permeti aportar dades al mercat. “Les dades que aportarà seran positives per als que volen llogar, perquè tindran preus de referència. També per als promotors perquè disposaran d’informació de la zona on vulguin construir”, va dir el ministre.La llei per a la creació de l’institut es preveu que entri a tràmit parlamentari aquest mes i que s’aprovi a final d’any. Quant a la d’arrendament, aquesta entraria a tràmit a mitjan octubre i en vigor a partir de l’1 de gener del 2021, per evitar que hi hagi un buit amb la normativa de mesures urgents actualment vigent.