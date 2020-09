Govern i Ramon López acorden que deixi la direcció de l'AFA

El ministre de Finances i el president del consell d'administració de l'organisme han acordat amb els fins ara director general de l'Autoritat Financera la finalització del seu contracte

El director general de l'Autoritat Financera dimiteix El fins ara director general de l'Autoritat Financera Andorrana, Ramón López

Actualitzada 11/09/2020 a les 20:36

Redacció Andorra la Vella

El director general de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), Ramón López, ha deixat el càrrec. El ministre de Finances, Eric Jover, i el president del consell d'administració de l'organisme, Raül González, han acordat amb López "finalitzar la relació contractual" de manera consensuada, segons el comunicat enviat pel Govern, on no s'especifiquen els motius de la seva renúncia. López abandonarà el càrrec durant els pròxims dies, lloc que ocuparà un director interí fins que s'acordi un nou nomenament. Jover ha agraït en nom de l'executiu la tasca que ha realitzat durant quatre anys.



Una de les darreres compareixences de López va ser al passat desembre, quan l'AFA va assumir l'administració de la companyia Assegurances Generals per tal de procedir al cessament de pagaments i fallida de la societat per poder fer la posterior liquidació. Ramon López va explicar aleshores que les pòlisses afectades eren entre 280 i 400 en el ram de vida i aproximadament 9.100 pel que fa al sector de no vida risc i que la situació d’Assegurances Generals no reflectia "la imatge fidel de la societat”, ateses les mancances en el control del registre i en la presentació i seguiment de la comptabilitat.

#2 Porta, oberta

(11/09/20 21:10)



#1 Adéu siau i passi.ho be

(11/09/20 20:48)