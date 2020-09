El carrer Sant Andreu tornarà a ser de doble sentit des de dilluns

La normalitat a la via es restablirà a partir de les 7.30 hores

La tensió entre els comuns pel carrer Sant Andreu augmenta La senyalització excepcional del carrer Sant Andreu que prohibeix circular de baixada. Fernando Galindo

Actualitzada 11/09/2020 a les 10:43

Redacció Andorra la Vella

El carrer Sant Andreu, que des de fa un mes i mig és d'un sol sentit per una prova pilot, tornarà a la normalitat a partir de dilluns, segons ha fet saber el comú d'Andorra la Vella. L'inici de les escoles ha incrementat el volum de trànsit al centre, i per aquest motiu es restablirà la doble circulació el 14 a les 7.30 hores del matí. L'augment de vehicles a l'avinguda Fiter i Rossell i l'activitat regular de l'aparcament del Falgueró, situat a l'entorn de l'hospital, tornarà a quedar-se de manera definitiva, tot i que el comú establirà mecanismes de control de la velocitat en aquesta zona.



El comú es reunirà a final de setembre per fer una valoració de la prova i per fixar les mesures que s'hagin de dur a terme per disminuir i alentir la circulació rodada en una àrea tan transitada a peu per escolars del col·legi Sant Ermengol.