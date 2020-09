Dos nous ingressos per Covid-19 a l'hospital

Els quatre pacients que hi ha al centre estan a planta

Actualitzada 11/09/2020 a les 10:49

Dos pacients afectats per la Covid-19 han ingressat en les últimes hores a l'hospital, el que eleva el total de contagiats per coronavirus al centre a quatre persones, totes elles en habitació a planta, segons ha informat el SAAS a xarxes socials.



La xifra d'ingressats havia baixat dimecres a dos amb les dues altes que es van donar, una d'elles d'un pacient de la Seu que havia estat a l'UCI tot i que no havia necessitat suport de ventilació mecànica, segons va informar dimecres el ministre de Salut. L'última actualització de dades sanitàries de la pandèmia revelava 40 nous positius per SARCoV-2 i un total de 1.301 casos d'infectats, dels quals restaven actius 310 malalts i es registraven 938 recuperacions, segons el balanç facilitat per Joan Martínez Benazet fa dos dies.