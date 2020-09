Cues de deu quilòmetres a l'N-145 per entrar a Andorra

Les carreteres d'accés al Principat per Espanya pateixen grans retencions

Actualitzada 11/09/2020 a les 11:04

Redacció Andorra la Vella

Les carreteres que donen accés a Andorra per Espanya estan patint des de primera hora grans retencions de trànsit amb motiu de l'operació sortida per la Diada de Catalunya. Les cues de vehicles que hi ha actualment a l'N-145 és de deu quilòmetres mentre que a l'N-260 són de dos quilòmetres i mig. Així mateix, el tram entre Organyà i la Seu d'Urgell a la C-14 pateix retencions d'1,5 quilòmetres, així com l'enllaç de la carretera amb Ponts, que és de tres quilòmetres.

El servei de Mobilitat ha detallat al Diari que la carretera general 1 no està patint grans retencions, ja que l'entrada per la frontera s'està fent de manera esglaonada, tot i que hi ha trànsit dens fins al centre de Sant Julià.