Canillo tanca el Museu de la Moto per fer-lo a l'edifici del Telecabina

Les 140 peces de l'exposició estaran fins diumenge a l'espai al costat de Sant Joan de Caselles

Actualitzada 11/09/2020 a les 14:45

Redacció Andorra la Vella

El Museu de la Moto tanca aquest diumenge després de fer una jornada de portes obertes en l'últim dia d'estada de la mostra de 140 peces a l'espai al costat de l'església de Sant Joan de Caselles ja que dilluns s'iniciarà el trasllat de tot el material per exposar-lo a la segona planta de l'edifici del Telecabina en una data encara per determinar.



Les peces i accessoris de la mostra quedaran dipositades de moment en la nova ubicació ja que s'han de fer obres per adequar l'espai de 750 metres quadrats per acollir el nou museu que estarà al costat de la sala d'exposicions que oferirà exhibicions itinerants de diferents artistes i obres del pintor Francesc Galobardes. El comú canillenc està acabant de tancar el projecte del que serà el nou museu i de moment les peces no es podran visitar.