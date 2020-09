AstraZeneca veu possible tenir la vacuna a final d'any

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

La farmacèutica AstraZeneca encara veu possible aconseguir una vacuna eficaç contra el coronavirus a final d’aquest any. Així ho va anunciar ahir en una videoconferència el conseller delegat de l’empresa, Pascal Soriot, que va manifestar que “és una cosa molt habitual, com poden confirmar molts experts. La diferència amb altres assajos de vacunes és que, normalment, no està tothom observant atentament com es desenvolupen. El normal és parar, estudiar el que ha passat i tornar a començar”. Així doncs, Soriot es va mostrar optimista i va informar que si l’autoritat reguladora dona aviat el vistiplau perquè es reprenguin els assajos, “a final del 2020 o a principi de l’any vinent podrem tenir una solució que sigui eficaç”. “Crec a encara som a temps de recaptar un nombre suficient de dades que puguem sotmetre a la corresponent aprovació abans d’acabar l’exercici”, va destacar.



Tanmateix, el directiu va exposar que encara no hi ha un diagnòstic definitiu per a la pacient que ha paralitzat els assajos clínics. D’aquesta manera, va notificar que encara s’han de realitzar més proves i que quan es tinguin els resultats s’haurà d’exposar davant un comitè de seguretat.