Ubach admet les dificultats per signar convenis de doble imposició amb Alemanya

La ministra d’Afers Exteriors assegura que costa trobar acords en matèria fiscal amb les principals economies d’Europa

Actualitzada 10/09/2020 a les 14:26

Adrià Esteban Andorra la Vella

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha afirmat aquest matí, en una compareixença legislativa al Consell General, que les negociacions per signar un conveni de doble imposició amb Alemanya es troben estancades. “Costa perquè ens diuen que no tenim activitat econòmica suficient”, ha assegurat Ubach amb relació al país germànic. De fet, aquesta circumstància també s’ha repetit amb Àustria, Itàlia o el Regne Unit, països amb els quals ja s’ha traslladat una demanda per negociar un conveni de doble imposició i que encara no s’ha produït “per motius d’agenda”.



En qualsevol cas, Ubach ha reivindicat que en “cap cas” l’obstacle sigui l’homologació internacional en matèria fiscal, sinó que de vegades “hi ha equips petits que tenen moltes demandes”. Per tot plegat, la ministra ha recordat que aquest 2020 es podrien tancar convenis de doble imposició amb Bèlgica, Països Baixos o Hongria, ja que les negociacions “es troben en una fase molt avançada”.