Stop Violències acaba a la Batllia per l'avortament

El ministeri públic veu indicis de tres delictes en les manifestacions que la presidenta de l'associació va fer a l'organisme internacional

Actualitzada 10/09/2020 a les 06:06

Lídia Raventós Andorra la Vella

La Fiscalia considera que existeixen indicis de tres delictes en les manifestacions sobre l’avortament que la presidenta de l’associació Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, va fer davant de la Cedaw, la comissió de l’ONU en defensa dels drets de les dones. En concret, el ministeri públic insta la Batllia a incoar diligències prèvies envers Mendoza com a autora d’uns presumptes delictes majors de calúmnies fetes amb publicitat contra el Govern i de difamació contra els coprínceps, així com d’un delicte menor contra el prestigi de les institucions. Cal recordar que va ser l’executiu el que va denunciar la presidenta de l’associació al Ministeri Fiscal arran de l’informe que va presentar a la comissió de l’ONU i també partint d’unes declaracions fetes en una entrevista a la Cadena Ser el 8 d’octubre de l’any passat, en les quals afirmava, entre d’altres aspectes, que el Govern obliga les joves sense recursos a no avortar i a donar els fills en adopció.



En detall, la fiscal considera que les declaracions efectuades al mitjà de comunicació, tals com “que el Govern obliga a donar els fills en adopció a les noies que no es poden pagar l’avortament”, poden ser constitutives d’un delicte major de calúmnies fetes amb publicitat, “ja que està imputant al Govern un delicte de coaccions”. A més, considera que hi ha indicis d’un presumpte delicte de difamació contra els coprínceps, ja que en l’informe presentat a la Cedaw s’afirma que “el obispo Joan-Enric Vives siempre ha amenazado con romper la unidad del país, dejando el cargo de Corpíncipe, cuando se ha planteado una modificación de la ley que implique un avance en derechos humanos [...]”, i que Govern es basa en aquest argument per no legalitzar l’avortament. La fiscal recorda que les declaracions també es van reproduir al reportatge que va emetre TV3 sobre la interrupció de l’embaràs a Andorra.



El ministeri públic és contundent amb les manifestacions de Mendoza deixant clar que el contingut del document presentat a l’ONU conté “errades significatives” que demostren la “poca rigorositat tècnica” de l’informe, “tals com que l’edat legal per consentir actes sexuals és als 13 anys o que a Andorra els professionals sanitaris o d’altres rams no poden denunciar situacions en què s’apreciï vulnerabilitat de les dones”. En tot cas, sense perjudici d’aquests aspectes, l’ens judicial apunta que hi ha expressions de la presidenta d’Stop Violències que poden ser constitutives d’un delicte menor contra el prestigi de les institucions, referit tant al Govern com als òrgans judicials i al Ministeri Fiscal. A tall d’exemple es reprodueixen frases com “que existe un problema grave de violencia sexual nocturna aumentada por el alcoholismo, que el gobierno se esfuerza por ocultar; o que “hemos detectado violència estructural y de género explícita e implícita por parte del Estado hacia mujeres hijas de inmigrantes, como son las mujeres jóvenes portuguesas, de una forma sutil y perversa”.



Per argumentar encara més la decisió, la fiscal acaba l’informe reproduint altres declaracions que des del seu punt de vista reforcen encara més les tipificacions mencionades, com ara que la “maternitat imposada a les nenes, adolescents i dones adultes, com per exemple, el cas d’una nena de 12 anys violada i forçada pel Govern i els serveis públics a donar a llum als 13 anys”, o d’altres relatives al fet que “som testimoni de com l’Estat està retirant els nens nounats de dones que estan en una situació precària, empobrides pel país i institucionalitzades, argumentant que són pobres”, i afegint que “també hem sigut testimonis de l’intent de l’Estat de penalitzar les dones que hem ajudat a obtenir un avortament, tractant d’incapacitar-les legalment sota el pretext que són pobres [...]”.



