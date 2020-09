Salut detecta 40 nous casos i el brot d'Escaldes s'aviva

Actualitzada 10/09/2020 a les 06:51

Adrià Esteban Andorra la Vella

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va anunciar ahir en roda de premsa la detecció de 40 nous casos de coronavirus, una xifra que eleva a 1.031 el total al país des de l’esclat de la pandèmia –446 corresponents a la segona onada–. Concretament, el titular de Salut va precisar que dels nous infectats vuit corresponen al brot relacionat amb els esports d’estiu d’Escaldes. En aquest sentit, també cal destacar que cinc agents de patrulla de la policia es troben aïllats després que dos companys hagin donat positiu la setmana passada.



Així doncs, el nombre de casos actius es va situar en 310, mentre que la xifra de recuperats va pujar fins a 938 després d’haver rebut quatre altes mèdiques les darreres hores. “En comparació amb la primera onada, els casos actius creixen amb un pendent més moderat. És important mirar la tendència de les corbes, la progressió és aritmètica, no exponencial”, va afirmar Benazet. Paral·lelament, el ministre de Salut va congratular-se de la baixa pressió sanitària al país, ja que en aquests moments tan sols romanen dos pacients ingressats a l’hospital, ambdós a planta “i sense risc d’anar a l’UCI”. “El virus no és que sigui menys agressiu, sinó que estem diagnosticant molt més”, va exposar el ministre. D’altra banda, Benazet va indicar que enguany “la grip ens representa un problema”, ja que “progressa malament quan s’utilitzen mascaretes”. De totes maneres, mirant el got mig ple, el responsable de la cartera de Salut va indicar que les malalties de transmissió aèria estan disminuint gràcies a la utilització de la mascareta. Per tot plegat, i tenint en compte que la grip “no col·lapsa les UCI però sí el sistema sanitari”, Benazet va pronosticar que de cara al proper hivern “tindrem menys impacte de la grip però alhora farem una campanya de vacunació més intensa”.



La cursa de la vacuna

Tot i que les proves de la vacuna d'Oxford que havia d’arribar al país a final d’any han quedat interrompudes per la reacció adversa en un dels pacients, Benazet va augurar que “bona part de la població” estarà vacunada en un any gràcies als acords de distribució que Andorra ha assolit amb Espanya i França.