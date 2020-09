Nova polèmica per la seguretat a la seu de la Justícia

Vallsegur discuteix que al final s’ha optat per una adjudicació directa

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Adjudicació a dit o de forma directa. Indiferentment del llenguatge més o menys informal o tècnic, la decisió del Consell Superior de la Justícia (CSJ) de declarar desert el concurs del servei de vigilància de la seu de la Justícia i dels arxius dels Marginets i Prats Sobirans ha fet coïssor. Una nova polèmica envolta l’òrgan judicial, aquest cos res a veure amb els batlles i l’organització, sinó per una adjudicació que ja ha estat motiu d’un recurs per part de l’única empresa que es va presentar al concurs, Vallsegur, que no entén la decisió.



El propietari de l’empresa, Enric Dolsa, es va mostrar ahir molt molest. No el convencen gens ni mica les explicacions i, sense dir-ho va insinuar que no tenien cap possibilitat. “Vam presentar dos sobres i quan la presidenta de la taula anava a obrir el primer ja va dir que el concurs es declarava desert, sense ni tan sols verificar la documentació.”



Dolsa està atònit. Tampoc el convencen les explicacions del president del CSJ, que li va comentar que es tractava d’una simple ampliació del contracte amb l’empresa de seguretat que s’encarrega de l’edifici de les columnes. “No m’ho empasso, ara només es fan rondes de nit i la seguretat està en mans de la policia, no es pot parlar d’ampliar el contracte, sinó d’una adjudicació directa després de declarar desert un concurs sense donar cap tipus de motivació”, va lamentar l’empresari ordinenc.



El propietari de Vallsegur va afirmar que havien preparat el concurs a consciència, i que fins i tot es van demanar explicacions al responsable del plec de bases, Salvador Aldosa, sobre alguns punts confusos. “Però sense obrir els nostres dos plecs es va declarar desert i per tant s’ha presentat un recurs perquè aquest concurs sigui anul·lat.” Dolsa també es queixa que l’adjudicació posterior s’ha fet de forma directa, “sense almenys demanar pressupostos a diverses empreses per comparar preus”.



Jurament

D’altra banda, ahir van prendre possessió del càrrec Carolina Bailén i Alexandra Cornella, la primera com a magistrada del Tribunal de Corts i l’altra com a magistrada del Tribunal Superior de la Justícia, en un acte que va tenir lloc a la sala magna de la nova seu de la Justícia.

