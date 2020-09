Mor Elidà Amigó, promotora cultural i social i defensora dels drets de les dones

Va ser de les primeres dones d’Andorra que

van obtenir una titulació acadèmica superior

10/09/2020

Andorra la Vella

Elidà Amigó Montanya va traspassar ahir als 85 anys. Va ser una gran defensora dels drets de les dones, lluitant per la instauració del dret de vot femení i va tenir una àmplia implicació en àmbits socials i culturals com a membre de diversos col·lectius i entitats. Va ser presidenta de la Fundació Clara Rabassa durant 23 anys i membre de la junta directiva de la Creu Roja.



Elidà Amigó nasqué el 5 de setembre del 1935 a Andorra la Vella i va cursar els estudis primaris al col·legi Sagrada Família de la capital i el batxillerat a Lleida com a becària del ministeri d’Afers Exteriors espanyol. Va ser una de les primeres dones d’Andorra a obtenir una titulació acadèmica superior en llicenciar-se el 1957 en Filosofia i Lletres, secció Història, a Saragossa, i va exercir com a professora d’història i literatura al col·legi Sant Ermengol. El mateix any que va acabar la universitat va ser nomenada arxivera del Consell General de les Valls, on va treballar fins al 1969.



Va formar part del jurat del premi de novel·la Carlemany des de la primera edició, des del 1994 fins al 2009, guardó que impulsava el Govern, la Fundació Enciclopèdia Catalana i les editorials Columna i Proa, obert a tots els autors de països de llengua catalana. L’any passat Elidà Amigó va ser escollida com una de les vint persones integrants de la secció acadèmica de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), formada per representants amb experiència en camps diversos.

La trajectòria social i cultural d’Elidà Amigó va ser reconeguda amb el premi Àgora, que va rebre per la lluita a favor de les dones i en pro de la recerca històrica. En l’entrega del guardó es va destacar que va posar en marxa el Comitè d’Andorra de Ciències Històriques a la dècada dels vuitanta i els treballs d’investigació que va fer, com ara el llibre 693 anys després, que va escriure el 1971 amb Antoni Morell amb un títol que feia referència als anys que havien transcorregut dels dels Pariatges. El premi també valorava el suport que va donar al col·lectiu de dones en la lluita pels drets polítics.



Era vídua de l’exnotari Marc Vila Riba i va tenir tres fills. La família portarà el dol en la intimitat i anunciarà properament la data del seu funeral.