La producció de tabac va créixer un 2% l'any passat

La collita de la Massana va ser la que més es va incrementar

Evolució de la producció del tabac Evolució de la producció del tabac Estadística

Actualitzada 10/09/2020 a les 10:46

Redacció Andorra la Vella

Els agricultors van collir 244,584 quilos de tabac l'any passat que representen un alça del 2% en comparació amb el total del 2018, segons les dades publicades avui pel departament d'Estadística. La majora variació de la producció es va registrar a la Massana amb 3.917 quilos més, un 9,4% per sobre de la xifra de l'any anterior. A Sant Julià, Canillo i Encamp hi ha haver un petit augment de la collita i la producció va baixar només a Escaldes, amb 46 quilos menys que el 2018.



La distribució de la producció per parròquies situa Sant Julià al capdavant amb 80.511 quilos de tabac collits, un 33% del total, i la Massana ocupa el segon lloc amb 45.540 quilos que representen un 19% del global. El percentatge més petit de les plantacions és el 5% d'Escaldes, amb 11.317 quilos, i el 6% que té Canillo respecte la collita de tot el Principat.