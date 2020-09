La llei d'arrendament limitarà l'augment dels lloguers a l'IPC

La normativa vigent fixa un increment màxim del 15%

Martí Pons Andorra la Vella

El ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy, ha explicat aquest matí després de la reunió taula d'habitatge en què han participat els principals actors econòmics i socials que la futura llei d'arrendament preveu mantenir els criteris establerts en la llei de mesures urgents pel que fa als preus del lloguer. Filloy ha informat que es preveu que no hi pugui haver un augment més enllà de l'IPC. Tot i això, ha matisat que es vol buscar una formula per tal que si un propietari vol fer una reforma integral de l'habitatge, es permeti actualitzar la renda dins un percentatge fixat.



La llei actual contempla que no es pugui augmentar més del 15 per cent. En aquest sentit, el ministre ha argumentat que "estaríem especialment atents en cas que hi hagi un augment de la renda per trobar un equilibiri en cas que hi hagi una tensió en la renda dels llogaters".



Filloy ha informat que s'estan recollint totes les propostes que han fet els interlocutors implicats per crear la llei. Es preveu que a mitjans del mes d'octubre es tingui el document el més concensuat possible i que a final d'any pugui entrar a tràmit parlamentari i que la llei de mesures urgents per aquest any 2020, de cara l'any vinent es mantindrà igual.



El titular d'Afers Socials, per altra banda, ha assenyalat que es preveu que a finals de setembre entri a tràmit parlamentari la proposta de llei de creació de l'Institut Nacional de l'Habitatge. En aquest sentit, Filloy ha al·legat que no xoca amb els interessos d'alguns actors implicats, perquè la intenció és "dotar l'Estat d'un òrgan que doni estabilitat a les polítiques d'habitatge". El ministre ha indicat que l'Institut permetrà aportar dades al mercat per als usuaris, com també per a aquells inversors interessats en construir, ja que els permetrà saber quina és la rendibilitat de cada zona. "Ara, actualment, promoure un edifici és molt difícil perquè te la jugues al no saber la demanda del mercat", ha remarcat el ministre.

