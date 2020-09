La Fira de Sant Ermengol llença canal virtual i oferirà fins a 50 audiovisuals sobre el formatge

Els organitzadors no renuncien a preparar una mostra presencial "de petit format" i a l'aire lliure durant el cap de setmana del 17 i 18 d'octubre

Actualitzada 10/09/2020 a les 16:52

Cynthia Sans La Seu d'Urgell

La Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que aquest any arriba a la 26a edició sota el paraigua de la Fira de Sant Ermengol de La Seu d'Urgell, llença un nou canal virtual en el qual oferirà fins a una cinquantena d'audiovisuals amb els artesans del formatge que acudeixen cada any al certament. Serà un 'Aula de Tast Online' que oferirà vídeos amb degustacions, cuina amb formatges i tallers d'elaboració d'aquest lacti a través d'un canal propi de Youtube.



L'Ajuntament de la Seu ha presentat el nou format de fira i ha destacat la voluntat de convertir la crisi sanitària per la Covid-19 en "una oportunitat per innovar, destemporalitzar, i donar més visibilitat i notorietat" al certament. L'alcalde, Jordi Fàbrega, ha apuntat a l'objectiu de "potenciar i ampliar la mirada" de la fira per aconseguir que "La Seu passi de ser la capital del formatge durant un cap de setmana a ser-ho durant tot l'any" i en aquest sentit ha assegurat que el canvi "ha vingut per a quedar-se i no serà un canvi puntual", "passarem de tenir un espectacle puntual a un esdeveniment permanent de 12 mesos" i "d'un certament local a un global que es podrà seguir des de qualsevol punt" del planeta, ha insistit.



Els organitzadors no renuncien a preparar una mostra de formatges amb venda presencial "de petit format" i a l'aire lliure durant el cap de setmana del 17 i 18 d'octubre, dates de la fira. El sotsalcalde, Francesc Viaplana, ha explicat que "si l'evolució epidemiològica ho permet" la presentaran durant les pròximes setmanes. Cal recordar que la Fira de Sant Ermengol atreu cada any entre 50.000 i 60.000 visitants.



L'estrena de la plataforma virtual, que "farà possible la internacionalització" de la fira, coincidirà amb el cap de setmana que tradicionalment se celebra l'esdeveniment (17 i 18). La tinent d'alcalde de promoció econòmica, Mireia Font, ha explicat que el canal en línia es llençarà amb cinc càpsules de vídeo i que durant l'any inclouran la resta amb els artesans que s'havien apuntat a l'edició d'aquest any. Cada vídeo anirà acompanyat de fitxes de degustació i informació dels punts de venda del producte.