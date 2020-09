La capital decidirà demà si finalitza la prova pilot al carrer Sant Andreu

Actualitzada 10/09/2020 a les 06:54

El comú d’Andorra la Vella decidirà entre avui i demà si finalitza la prova pilot de sentit únic al carrer Sant Andreu. Així ho va afirmar la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, que va apuntar que arran de les retencions de trànsit que es van viure ahir durant el primer dia de tornada a l’escola “és prematur fer cap balanç, ja que qualsevol dia de represa de la normalitat educativa hi ha densitat de trànsit”. D’aquesta manera, Marsol va posar en relleu que durant la jornada d’avui el comú tornarà a analitzar la situació i que es prendrà una decisió. Així, tal com va avançar al cònsol després de la reunió amb el comú d’Escaldes, és molt probable que s’acabi la prova pilot de sentit únic i s’imposin les dues direccions, tot i que també s’establiran mesures de pacificació viària més restrictives.



Des de la corporació escaldenca van manifestar que les retencions “constaten una situació previsible d’un col·lapse considerable, amb circulació molt densa i dificultosa”. I van afegir que de cara a la setmana vinent “la situació es pot agreujar encara més amb la suma de la resta de cursos escolars”. El comú liderat per Rosa Gili també va tornar a suggerir que la solució és el retorn a la normalitat al carrer Sant Andreu, amb els dos sentits de la marxa.



Per la seva banda, des del servei de Mobilitat Jaume Bonell va indicar que el sentit únic del carrer “ha perjudicat la mobilitat interna al país, però també cal destacar que no només s’ha produït al carrer Sant Andreu, tot s’ha col·lapsat”. En aquest sentit, va afegir que “venim de viure sis mesos de molta tranquil·litat i la gent no estava acostumada a les retencions”. Tanmateix, des del servei es mostren pendents de la resolució de la reunió que van mantenir divendres de la setmana passada les cònsols de la capital i Escaldes.

