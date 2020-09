L'FP obliga l'alumnat a dur mascareta a l'aula

El centre també manté la distància d’1,5 metres i prohibeix als estudiants fumar al pati

El centre de formació professional obligarà tots els alumnes a dur mascareta també dins de les aules i a mantenir entre ells la distància de seguretat d’un metre i mig independentment de si s’han realitzat el test o no. Així ho va notificar el centre a les famílies a través d’un correu electrònic en el qual s’especifica que més enllà de les mesures generals indicades pels ministeris de Salut i Educació, en què es marca l’obligatorietat de l’ús de la mascareta en les zones comunes, l’FP ha decidit fer-ho extensiu també durant la classe i amb la distància de seguretat. No es tindrà en compte, per tant, la coneguda com a unitat de convivència entre alumnes d’un mateix grup-classe.



Dit d’una altra manera, els alumnes d’FP no podran treure’s la mascareta en cap moment mentre estiguin al centre, a excepció de quan estiguin menjant. En aquest sentit, també s’especifica que queda prohibit que els alumnes puguin fumar encara que estiguin en els espais a l’aire lliure del centre. També s’informa que les màquines expenedores no funcionaran i que per tant els alumnes hauran de preveure portar-se l’esmorzar i la beguda de casa. En el correu electrònic s’hi adjunta també una carta que les famílies o els alumnes que siguin majors d’edat han de signar comprometent-se a seguir les normes sanitàries específiques marcades pel centre educatiu.



Entrada esglaonada

Els alumnes de formació professional començaran les classes el proper dilluns 14, com la resta d’estudiants de secundària. Amb l’objectiu d’organitzar l’entrada de forma esglaonada, el centre d’Aixovall ha marcat diferents horaris per cada branca d’estudis. Així, els primeres estudiants entraran a les vuit del matí, mentre que la resta ho faran a les deu menys deu. A més, també s’han marcat diversos accessos al centre de formació professional segons la branca d’estudis per evitar la coincidència de tot l’alumnat en un mateix lloc. L’horari també es modifica pel que fa a la finalització de les classes, que serà com a molt tard a les tres menys cinc del migdia.



Amb el mateix objectiu d’evitar aglomeracions d’alumnes, durant el descans de classe, els alumnes es repartiran en diferents espais, agrupats per branques i sempre mantenint l’ús de la mascareta i la distància de seguretat d’un metre i mig. A més, també s’especifica que no es farà ús de l’office com a espai de menjador.



També s’ha facilitat a les famílies una fitxa de traçabilitat de l’alumne que cal entregar emplenada al centre educatiu i en la qual s’especifiquen dades personals de l’estudiant i del nucli familiar, així com informació sobre si utilitza el bus lliure, si treballa o si realitza activitats extraescolars.



Les mesures també tenen validesa per als professors, que igualment hauran de fer ús de la mascareta i de la distància entre professionals i amb els alumnes, independentment de si s’han realitzat el cribratge.



A part de les especificitats marcades pel centre de formació professional, des de la direcció d’Aixovall recorden que també cal seguir les mesures comunes marcades per Govern com ara rentar-se les mans amb freqüència o ventilar sovint els espais.



