Govern planteja ampliar l'aforament del bus si hi ha pocs alumnes positius

L’executiu prioritzarà el criteri sanitari per evitar la transmissió del virus al transport públic

Actualitzada 10/09/2020 a les 06:31

Lídia Raventós Andorra la Vella

El Govern treballa diàriament per adaptar-se a l’evolució de la pandèmia i modificar les mesures necessàries per tornar a la rutina amb convivència amb el virus. Amb la tornada a l’escola s’han posat noves problemàtiques sobre la taula, entre les quals l’aforament dels autobusos, que segueix limitat al 50% per evitar contagis. Dilluns tornen a les aules els alumnes de secundària, que utilitzen el transport públic ordinari per desplaçar-se als centres educatius, situació que farà incrementar l’afluència d’usuaris. El Govern es va reunir ahir per intentar trobar-hi una solució, conscient que el retorn a les aules pot provocar un col·lapse de les línies que afectarà no només els alumnes, sinó també treballadors i padrins que utilitzin el transport públic.



L’executiu no ha pres encara cap decisió en ferm però té clar que ha de prevaldre el criteri sanitari i per això esperarà a tenir els primers resultats del cribratge que s’està fent aquesta setmana als estudiants de secundària abans d’emprendre cap acció. El plantejament inicial és que es pugui incrementar parcialment l’aforament dels autobusos si el nombre de casos positius entre els alumnes no és gaire elevat. Amb tot, es treballa sabent que és probable que en el cas dels adolescents el nombre de positius sigui major que no pas amb els infants, i es té clar que no s’arriscarà a incrementar l’aforament si hi ha risc de transmissió. En el cas que el nombre de casos actius entre els estudiants, però, no sigui gaire elevat, i entenent que els positius es quedaran a casa i per tant no utilitzaran el transport públic, es podria arribar a flexibilitzar el nombre de persones que poden utilitzar l’autobús.



Una altra de les opcions que es tenen sobre la taula és reforçar l’afluència d’autobusos a les hores punta, malgrat que aquesta possibilitat depèn de la disponibilitat de la flota amb què compten les companyies que gestionen les línies.



En tot cas, l’executiu començarà a disposar dels primers resultats del cribratge a final d’aquesta setmana i serà aleshores quan prendrà una decisió, fet que pot provocar que dilluns els estudiants de secundària tornin a l’escola sense haver pogut solucionar encara l’aformanet dels autobusos.



OPCIONS

Govern espera a saber quants casos positius hi ha entre l’alumnat de secundària per decidir si amplia o no l’aforament dels autobusos.



L’executiu també planteja incrementar l’afluència de busos en hores punta però això depèn de la flota de què disposen les companyies.