Filloy modifica el reglament per a progenitors que no poden teletreballar i han de cuidar els menors

Actualitzada 10/09/2020 a les 09:06

Adrià Esteban Andorra la Vella

Els protocols de Salut que es deriven a partir de l’inici del curs escolar han obligat el ministeri d’Afers Socials a adequar la prestació del permís retribuït per no deixar desateses les necessitats que generava el nou escenari. En aquest sentit, tal com va anunciar ahir en roda de premsa el ministre portaveu, Eric Jover, el Govern va aprovar la modificació del reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris en el marc de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.



Així doncs, els pares que tinguin els seus fills confinats a casa per haver estat contacte d’un positiu per coronavirus podran acollir-se al permís retribuït per tenir cura dels menors de 14 anys –o que presentin alguna discapacitat–. D’aquesta manera, l’ajut de la cartera que dirigeix Víctor Filloy va adreçat a un dels membres de la unitat de convivència que s’hagi d’absentar del seu lloc i alhora no pugui desenvolupar la seva activitat laboral mitjançant el teletreball. Concretament, la durada del permís vindrà fixada pel període d’aïllament que determini el ministeri de Salut. Pel que fa a l’import de la prestació, el càlcul s’efectuarà comptant les hores de treball no efectuades sobre la base del salari mínim.



Cal recordar que a conseqüència de l’aplicació del protocol d’actuació per evitar la propagació del virus, els pares que tinguin un infant positiu se’ls tramitarà automàticament la baixa laboral i hauran de restar confinats. En el cas de tenir un infant que hagi de romandre aïllat per ser contacte d’un positiu no serà precís el confinament i és aquí on entrarà en joc la prestació del permís retribuït, que anirà en funció de les possibilitats de realitzar el teletreball.



El reglament regulador del permís retribuït extraordinari es va presentar l’11 d’abril passat i en el seu origen estava concebut per als treballadors assalariats que tinguessin a càrrec un menor de 14 anys o un fill amb discapacitat reconeguda, que treballin en un sector on l’activitat no hagi estat objecte de suspensió de l’activitat econòmica.



Digitalització de la cotització

D’altra banda, Jover va anunciar ahir el decret de modificació del reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social referents als fulls de cotització en paper. Dit en altres paraules, la voluntat de l’executiu és avançar cap al procés de transformació digital de l’administració i és per aquest motiu que la totalitat del fulls de cotització s’hauran de presentar mitjançant certificat digital a partir de l’1 d’octubre del 2021. Per tot plegat, aquesta “transitòria” permetrà ampliar un any el termini de presentació dels fulls de cotització en format paper només per a les empreses o patrons domèstics amb un sol treballador.