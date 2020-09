El SEP valora positivament les mesures per a l'inici de curs

El sindicat ha fet propostes sobre alguns protocols al ministeri d'Educació

Actualitzada 10/09/2020 a les 18:44

Redacció Andorra la Vella

El Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP) valora positivament com s'ha desenvolupat l'inici de curs tenint en compte les dificultats que aquest any es presentaven per la pandèmia. El sindicat ha emès un comunicat on explica que recolza les mesures del ministeri d'Educació per garantia una entrada presencial segura i que entenen la situació "molt complexa" que s'està vivint per la incertesa que provoca la Covid, i apunten que cal tenir previsió per tal de donar resposta ràpida en tot moment.



El SEP ha proposat la seva col·laboració i ajuda en les taules de treball i comissions i ha fet propostes d'alguns dels protocols per als treballadors i famílies, així com alguns dels neguits que els han transmès. Així mateix, el sindicat ha agraït l'esforç del ministeri per reubicar i assegurar a tots els treballadors que són considerats com a vulnerables.