Els empresaris lamenten que Govern no hagi discutit les propostes del pla d'ocupació

El Consell Econòmic i Social apostava per una bonificació de 450 euros pels contractes indefinits

Gerard Cadena i Sonia Yebra El president de la CEA, Gerard Cadena, i la presidenta de l'Associació de Comerciants de l'Eix Central de la capital, Sònia Yebra CEA

Actualitzada 10/09/2020 a les 14:10

El president de la CEA, Gerard Cadena, i la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Eix Central, Sònia Yebra, han comparegut aquest matí per lamentar que tres de les quatre aportacions que van traslladar al Govern, com a representants del Consell Econòmic i Social (CES), no se’ls hagin tingut en compte a l’hora d’elaborar el pla per fomentar l’ocupació al sector privat. Tot i que la valoració de la iniciativa és positiva, tant Cadena com Yebra han trobat a faltar que s’esmenés la durada dels contractes –a través d’una fórmula de dos contractes consecutius de tres mesos-, l’import de la subvenció –el CES demanava una bonificació de 450 euros pels contractes indefinits- o els perfils a contractar perquè no hi hagi limitacions d’edat. “No vol dir que tot s’hagués d’acceptar, però almenys sí discutir i que tinguéssim un retorn”, ha afirmat Cadena.