El PS demana els informes tècnics de Sud Radio

El Govern ja va respondre a la petició al juliol, però Susanna Vela sol·licita més documents

Actualitzada 10/09/2020 a les 13:14

Redacció Andorra la Vella

La consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha tramitat una nova demanda a la Sindicatura sobre els informes tècnics de Sud Radio. Vela troba a faltar els informes que autoritzen les obres als estudis sobre la recuperabilitat de l'edifici protegit, entre altres documents que el Govern li a facilitar a final d'agost, quan van contestar a la demanda que havia fet al juliol. La presidenta del PS sol·licita ara l'informe elaborat pels serveis del departament de Patrimoni cultural de la inscripció de l'emissora de Sud Radio a l'Inventari general com a bé catalogat. Així mateix, demana tenir accés a l'informe dels serveis del departament autoritzant les obres a realitzar a l'emissora i al buidatge del centre al Pic Blanc, a Encamp, així com el pressupost i el calendari d'aquesta tasca. Vela també demana que l'executiu lliuri la proposta museològica i l'espai previst per desenvolupar-la que garanteix la compatibilitat del nou ús com a centre de rendiment esportiu amb el bé catalogat i que pot conservar algunes peces de l'equipament del centre d'emissió per il·lustrar la història de la radiodifusió a Andorra.